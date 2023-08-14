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В Нигерии обрушилась мечеть. Минимум 7 человек погибли

14 августа 2023 06:39
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Новости Нигерии. По меньшей мере 7 человек погибли, более 20 получили ранения при обрушении мечети на севере Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все произошло, когда сотни верующих собрались на молитву.

В Нигерии обрушилась мечеть. Минимум 7 человек погибли-1

На месте обрушения работают полиция и строительные эксперты, которым предстоит выяснить причины трагедии. Мечеть построена в первой половине XIX века и, по данным местных СМИ, давно не ремонтировалась. Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших. Стоит добавить, что обрушения зданий случаются в Нигерии довольно часто. Так как технологии их возведения постоянно нарушаются, а строительные материалы не соответствуют стандартам.

# Несчастный случай # Фотофакт

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