В Нигере приостановлено действие конституции, главой страны объявлен лидер мятежников
Новости Нигера. Главой государства объявлен лидер мятежников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь представлять страну за рубежом будет Абдурахман Тчиани – руководитель «Национального совета по защите отечества». Бывший президент страны смещен.
Границы государства закрыты, объявлен комендантский час, об этом заявили военные во время выступления по национальному телевидению.
Напомним, в Нигере произошел военный переворот. Офицеры, представляющие различные силовые структуры, объявили о падении законного правительства. Совет безопасности ООН осудил происходящее в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны.