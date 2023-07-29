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В Нигере приостановлено действие конституции, главой страны объявлен лидер мятежников

29 июля 2023 08:58
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Новости Нигера. Главой государства объявлен лидер мятежников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь представлять страну за рубежом будет Абдурахман Тчиани – руководитель «Национального совета по защите отечества». Бывший президент страны смещен.

В Нигере приостановлено действие конституции, главой страны объявлен лидер мятежников-1

Границы государства закрыты, объявлен комендантский час, об этом заявили военные во время выступления по национальному телевидению.

В Нигере приостановлено действие конституции, главой страны объявлен лидер мятежников-4

Напомним, в Нигере произошел военный переворот. Офицеры, представляющие различные силовые структуры, объявили о падении законного правительства. Совет безопасности ООН осудил происходящее в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны.

# Международная политика # Фотофакт

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