В Нигере приостановлено действие конституции, главой страны объявлен лидер мятежников

Новости Нигера. Главой государства объявлен лидер мятежников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь представлять страну за рубежом будет Абдурахман Тчиани – руководитель «Национального совета по защите отечества». Бывший президент страны смещен.

Границы государства закрыты, объявлен комендантский час, об этом заявили военные во время выступления по национальному телевидению.