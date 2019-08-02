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В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, закрывающие лицо

02 августа 2019 07:27
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Новости Нидерландов. В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, которые закрывают лицо. Речь идет о парандже, никабе, шлемах мотоциклистов и балаклавах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, закрывающие лицо -1

Такую одежду нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы и общественный транспорт. Нарушителям грозит штраф.

В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, закрывающие лицо -4

Кроме того, их могут не пускать в здания. Споры о введении такого запрета велись в Нидерландах 14 лет. А подобный закон уже действует во Франции, Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии.

В Нидерландах запретили носить элементы гардероба, закрывающие лицо -7

# Закон # Фотофакт

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