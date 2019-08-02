США официально заявили о готовности выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Новости США. 2 августа решится судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее США заявляли, что 2 августа готовы официально выйти из этого соглашения. Россия и США заключили этот договор еще в 1987. Документ сдерживал развитие целого класса вооружений. Однако зимой Вашингтон заявил о намерении покинуть договор из-за разногласий с Москвой.