В Нидерландах начались досрочные парламентские выборы

В Нидерландах началось голосование на парламентских выборах. Они проводятся досрочно так как премьер-министр Марк Рютте в июле объявил об отставке правительства в связи с расколом по вопросу решения проблемы растущей миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рютте, возглавлявший кабмин более 13 лет, также заявил, что вообще уходит из политики. По его словам, это «личное решение», которое не изменится вне зависимости от результатов выборов. Европейские СМИ отмечают, что в последнее время популярность Рютте среди жителей страны упала. Согласно закону, 225 депутатов двух палат парламента избирают путем всеобщих выборов сроком на четыре года.