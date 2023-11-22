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В Нидерландах начались досрочные парламентские выборы

22 ноября 2023 09:33
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В Нидерландах началось голосование на парламентских выборах. Они проводятся досрочно так как премьер-министр Марк Рютте в июле объявил об отставке правительства в связи с расколом по вопросу решения проблемы растущей миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах начались досрочные парламентские выборы-1

Рютте, возглавлявший кабмин более 13 лет, также заявил, что вообще уходит из политики. По его словам, это «личное решение», которое не изменится вне зависимости от результатов выборов. Европейские СМИ отмечают, что в последнее время популярность Рютте среди жителей страны упала. Согласно закону, 225 депутатов двух палат парламента избирают путем всеобщих выборов сроком на четыре года.

# Выборы # Марк Рютте # Новости Нидерландов # Фотофакт

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