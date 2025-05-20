В нескольких регионах Испании отключились интернет и мобильная связь

Сеть Telefónica, самого крупного оператора в Испании, дала сбой в нескольких регионах, в результате чего пользователи остались без связи и интернета. Об этом пишет РИА Новости.

Неполадки затронули Страну Басков, Валенсию, Арагон и Эстремадуру и произошли во время обновления сети. Специалистам удалось быстро ликвидировать последствия, и сейчас связь в основном восстановлена.

Ранее, 28 апреля, по всей Испании произошел крупномасштабный блэкаут, который также коснулся Португалии, Франции и Андорры. Отключение повлияло на работу транспорта, привело к образованию очередей в магазинах и остановке атомных электростанций. Причины отключения электроэнергии выясняются.