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В нескольких регионах Испании отключились интернет и мобильная связь

20 мая 2025 13:08
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В нескольких регионах Испании отключились интернет и мобильная связь-0

Сеть Telefónica, самого крупного оператора в Испании, дала сбой в нескольких регионах, в результате чего пользователи остались без связи и интернета. Об этом пишет РИА Новости.

Неполадки затронули Страну Басков, Валенсию, Арагон и Эстремадуру и произошли во время обновления сети. Специалистам удалось быстро ликвидировать последствия, и сейчас связь в основном восстановлена.

Ранее, 28 апреля, по всей Испании произошел крупномасштабный блэкаут, который также коснулся Португалии, Франции и Андорры. Отключение повлияло на работу транспорта, привело к образованию очередей в магазинах и остановке атомных электростанций. Причины отключения электроэнергии выясняются.

Фото: pixabay

# Испания

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