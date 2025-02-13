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Bild: в Мюнхене авто въехало в толпу протестующих

13 февраля 2025 11:23
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В результате наезда машины на группу людей в Мюнхене пострадали не менее 20 человек, в том числе дети. Сообщается двое из них получили тяжелые травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

Bild: в Мюнхене авто въехало в толпу протестующих-1

Фото: pixabay

Водитель находится под стражей. Свидетели утверждают, что он намеренно направлял машину на группу демонстрантов.

По словам полиции, водитель более не представляет опасности. Причины аварии пока не выяснены. Авария произошла недалеко от Мюнхенской конференции по безопасности.

# Международная политика

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