Bild: в Мюнхене авто въехало в толпу протестующих

В результате наезда машины на группу людей в Мюнхене пострадали не менее 20 человек, в том числе дети. Сообщается двое из них получили тяжелые травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild.
В результате наезда машины на группу людей в Мюнхене пострадали не менее 20 человек, в том числе дети. Сообщается двое из них получили тяжелые травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild.
Фото: pixabay
Водитель находится под стражей. Свидетели утверждают, что он намеренно направлял машину на группу демонстрантов.
По словам полиции, водитель более не представляет опасности. Причины аварии пока не выяснены. Авария произошла недалеко от Мюнхенской конференции по безопасности.