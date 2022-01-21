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Молдова не смогла погасить очередной платёж за газ из-за роста закупочной цены

21 января 2022 20:46
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Новости Молдовы. Не решен газовый вопрос в Молдове. Из-за роста закупочной цены страна не смогла погасить очередной платеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Молдова не смогла погасить очередной платёж за газ из-за роста закупочной цены-1

Расплатиться с долгами официальный Кишинев намерен за счет своих же граждан. Так, «Молдовагаз» попросил повысить тариф на топливо. Ожидается, что уже с 1 февраля цена на газ может вырасти на 30 %.

# Экономический кризис # Фотофакт

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