Молдова не смогла погасить очередной платёж за газ из-за роста закупочной цены

Новости Молдовы. Не решен газовый вопрос в Молдове. Из-за роста закупочной цены страна не смогла погасить очередной платеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расплатиться с долгами официальный Кишинев намерен за счет своих же граждан. Так, «Молдовагаз» попросил повысить тариф на топливо. Ожидается, что уже с 1 февраля цена на газ может вырасти на 30 %.