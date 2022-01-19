Прямой эфир

В Молдове рассматривают возможность ввода ЧП из-за угрозы прекращения поставок газа

19 января 2022 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. Молдова не может найти деньги на оплату газа и просит «Газпром» дать отсрочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила премьер-министр.  

По ее словам, власти рассматривают возможность введения в стране режима чрезвычайного положения из-за угрозы прекращения поставок газа в республику. А пока всю тяжесть ситуации решили положить на плечи обычных людей. Так как сейчас у Кишинева нет денег на очередной авансовый платеж по контракту, то компания «Молдовагаз» решила запросить повышение тарифов на голубое топливо для населения.  

В Молдове рассматривают возможность ввода ЧП из-за угрозы прекращения поставок газа -1

Как заявил глава компании, ни один банк не согласился дать денег в долг. Предприятие обращалось за кредитом в четыре банка страны и везде получило отказ. Местному правительству остается надеяться на людей и Россию.  

# Экономический кризис # Наталья Гаврилица # Вадим Чебан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса из-за слишком быстрого распространения омикрон-штамма
19 января 2022 09:15

ВОЗ предвидит новые варианты коронавируса из-за слишком быстрого распространения омикрон-штамма

В Германии на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией
19 января 2022 08:51

В Германии на улицы вышли сотни людей, недовольные антиковидными мерами. Не обошлось без столкновений с полицией

Украинские пограничники начали строить вертолётные площадки на границе с Беларусью. А сейчас активно возводят забор из проволоки
19 января 2022 06:52

Украинские пограничники начали строить вертолётные площадки на границе с Беларусью. А сейчас активно возводят забор из проволоки