В Молдове рассматривают возможность ввода ЧП из-за угрозы прекращения поставок газа

Новости Молдовы. Молдова не может найти деньги на оплату газа и просит «Газпром» дать отсрочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила премьер-министр.

По ее словам, власти рассматривают возможность введения в стране режима чрезвычайного положения из-за угрозы прекращения поставок газа в республику. А пока всю тяжесть ситуации решили положить на плечи обычных людей. Так как сейчас у Кишинева нет денег на очередной авансовый платеж по контракту, то компания «Молдовагаз» решила запросить повышение тарифов на голубое топливо для населения.