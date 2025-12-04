Власти Молдовы нашли необычный, но довольно изощренный способ бороться с инакомыслием в стране. Всех членов оппозиционных партий они хотят лишить источников дохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И по этому пути идут напролом, не задумываясь о последствиях. Даже если от этого будут страдать граждане, которые пока еще поддерживают нынешнее правительство и президента.

Так руководитель оппозиционного блока «Победа» и крупный бизнесмен Илон Шор заявил, что под давлением властей вынужден закрыть сеть социальных магазинов. Работа торговых точек в последнее время стала просто невозможной. Власти запугивали поставщиков и угрожали владельцам складов, из-за чего они были вынуждены отказаться от сотрудничества с магазинами. Такое давление связано с политической позицией владельца бизнеса.

Торговые объекты постоянно посещали более полумиллиона жителей Молдовы. Правительство лишило людей возможности покупать дешевые продукты, хоть это и позволяло им выживать в условиях постоянно растущих цен. Однако властям это безразлично. Борьба с политическими оппонентами гораздо важнее для них, чем удобство граждан их же собственной страны.