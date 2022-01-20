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В Молдове объявили ЧП из-за отсутствия газа. Все из-за долгов перед «Газпромом»

20 января 2022 13:20
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Новости Молдовы. В Молдове объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было принято на экстренном заседании парламента по предложению правительства. Как заявила премьер-министр, в стране сложилась ситуация, которая создала реальный риск для энергетической безопасности страны.

В Молдове объявили ЧП из-за отсутствия газа. Все из-за долгов перед «Газпромом»-1

В это непростое положение Кишинев попал потому, что компания «Молдовагаз» не смогла договориться с «Газпромом» об отсрочке авансового платежа за январь, который надо было внести до 20 января. Сумма вопроса – 25 миллионов долларов. Если деньги не придут, то Россия готова перекрыть газовую трубу. Это все и вынудило парламент принять нелегкое решение. В условиях режима чрезвычайного положения правительство должно принять ряд срочных мер для погашения платежа.

# Экономический кризис # Наталья Гаврилица # Фотофакт

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