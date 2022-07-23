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Начались крупномасштабные учения НАТО «Бриз-2022» – участвуют 11 стран

23 июля 2022 08:45
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В болгарской акватории Черного моря начались крупномасштабные учения НАТО «Бриз-2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимают участие 11 стран: Болгария, Албания, Бельгия, Греция, Италия, Латвия, Польша, Румыния, США, Турция и Франция.  

Начались крупномасштабные учения НАТО «Бриз-2022» – участвуют 11 стран-1

Задействованы 24 боевых корабля, авиация и около 1 500 военных. Они будут отрабатывать совместные действия как на море, так и на суше. В районах проведения маневров приняты усиленные меры безопасности из-за свободно плавающих в Черном море противокорабельных мин.  

# НАТО # Фотофакт

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