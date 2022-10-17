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В Мексике неизвестные расстреляли посетителей бара

17 октября 2022 08:26
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Новости Мексики. 12 человек были убиты во время стрельбы в баре мексиканского города Ирапуато, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике неизвестные расстреляли посетителей бара-1

Как говорят очевидцы трагедии, в зал, полный посетителей, вошла группа вооруженных мужчин, которые открыли огонь по посетителям. После чего скрылись с места преступления. Полиция сейчас занимается их поиском, но местные жители не верят, что они будут пойманы и наказаны. Это уже вторая массовая стрельба в штате менее чем за месяц. 21 сентября в уже другом городе неизвестные застрелили 10 посетителей бара. Этот район в центральной Мексике считается одним из самых опасных. В последние годы там происходят настоящие бои за территорию между соперничающими бандами наркоторговцев.

# Убийство # Новости Мексики # Фотофакт

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