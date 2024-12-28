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В Магдебурге демонтируют рождественский рынок, где произошёл теракт

28 декабря 2024 10:38
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В немецком Магдебурге демонтируют рождественский рынок, где недавно произошел теракт. Ярмарка была закрыта со дня трагедии, 20 декабря. Спустя неделю начали убирать ларьки и аттракционы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Магдебурге демонтируют рождественский рынок, где произошёл теракт-2

В настоящее время ведется проверка, были ли допущены ошибки со стороны правоохранительных органов при обеспечении безопасности жителей. СМИ уверены, что были. Поскольку власти Саудовской Аравии, выходец из этой страны совершил умышленный наезд, предупреждали Берлин о намерениях злоумышленника. Но полиция ФРГ сочла подобные заявления политически мотивированными и не стала реагировать на них. 

Халатность привела к гибели пяти человек, еще более 200 пострадали. На место трагедии выезжали канцлер и глава МВД Германии, но их визит был встречен неодобрительным свистом. Жители винят власти в небезопасности на улицах.

# Теракт

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