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В Лондоне закрыли три супермаркета из-за покупателя, который отравил продукты

26 августа 2021 10:08
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Новости Великобритании. Три магазина закрыли в Лондоне из-за мужчины, который отравил продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупатель вводил шприцем неизвестное вещество в мясо и полуфабрикаты.

В Лондоне закрыли три супермаркета из-за покупателя, который отравил продукты-1

Сколько продуктов было испорчено, пока неизвестно. Как и неизвестно, что за раствор был введен. Власти города обратились к жителям с просьбой выбросить все, что они купили в этих магазинах. Злоумышленника уже задержала полиция.

# Массовое отравление # Фотофакт

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