В Лондоне закрыли три супермаркета из-за покупателя, который отравил продукты

Новости Великобритании. Три магазина закрыли в Лондоне из-за мужчины, который отравил продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупатель вводил шприцем неизвестное вещество в мясо и полуфабрикаты.

Сколько продуктов было испорчено, пока неизвестно. Как и неизвестно, что за раствор был введен. Власти города обратились к жителям с просьбой выбросить все, что они купили в этих магазинах. Злоумышленника уже задержала полиция.