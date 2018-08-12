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В Лондоне на 86 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по литературе‍

12 августа 2018 08:50
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Новости Великобритании. В Лондоне вечером 11 августа на 86 году жизни скончался британский писатель индийского происхождения Видиадхар Сураджпрасад Найпол.  

Как сообщает Daily Mail, по словам второй жены писателя Надиры Найпол, Видиадхар был гигантом во всех своих достижениях, прожил творческую жизнь и умер в окружении близких.  

Найпол родился 17 августа 1932 в городе Чагуанас на островах Тринидад. Мужчина признавал, что ему не нравится место его рождения. В одном из интервью он сказал: «Да, я родился там. Думаю, это было огромной ошибкой».  

Он был вторым ребёнком в семье. На будущее Видиадхара сильно повлияло уважительное отношение его отца к писателям. В 16 лет будущий лауреат Нобелевской премии выиграл государственную стипендию на обучение за границей. Найпол выбрал Оксфорд, однако там у Видиадхара не всё было гладко.  

Мужчина пробовал писать, но у него не получалось, из-за чего он ощущал подавленность. Через некоторое время Найпол принял импульсивное решение поехать в Испанию, где потратил все свои сбережения.  

Перед отъездом Видиадхар познакомился в Оксфорде со своей будущей женой – Патрисией Энн Хейл. Девушка поддерживала его как морально, так и финансово, благодаря чему у мужчины вновь появилось желание писать. В 1953 году они оба выпустились из университета, в том же году умер отец Найпола.  

После этого Видиадхар переехал в Лондон, где пережил период нищеты и безработицы, будущий лауреат Нобелевской премии голодал и сильно зависел от Патрисии.  

«Эти люди хотят сломать мой дух… Они хотят показать мне моё место», – писал Найпол Патрисии.  

В Лондоне на 86 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по литературе‍-1

Фото: Associated Press  

В 1954 году Видиадхар сумел устроиться на радио BBC, подписав контракт сразу на четыре года. В 1955 году Найпол женился на Патрисии. Вскоре мужчина написал свою первую книгу – «Улица Мигель». Рукопись заинтересовала издателей, но публиковать её не стали, аргументируя отказ тем, что сборник рассказов неизвестного автора не будет хорошо продаваться.  

Мужчине посоветовали написать роман. Видиадхар не стал упускать возможность и написал «Таинственного массажиста», заработав 125 фунтов гонорара. Книга была опубликована через 10 месяцев и получила положительные отзывы.  

В 1957 году Найпол начинает работать помощником редактора в Cement and Concrete Association. Эта работа писателю не нравилась, но обеспечивала стабильным заработком. После истечения контракта с BBC в 1958 году Найпол уволился. С 1957 по 1961 год, при поддержке друзей, Видиадхар сочинял аннотации к книгам.  

В 1958 году Найпол и Патрисия переехали в более просторный дом, в котором Видиадхар написал «Дом для мистера Бисваса». В книге мужчина описал воображаемую жизнь своего отца. Позже он рассказал, что не желает возвращаться в мир, созданный в этом романе, чтобы не думать о том, что сокрыто за комедийной составляющей.  

В дальнейшем Найпол много путешествовал для написания своих книг. Некоторые его работы не одобрялись обществом, однако в 2001 году Видиадхар получил Нобелевскую премию за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».  

# Некролог # Видиадхар Сураджпрасад Найпол # Надира Найпол # Патрисия Энн Хейл

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