В Лондоне на 86 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по литературе‍

Новости Великобритании. В Лондоне вечером 11 августа на 86 году жизни скончался британский писатель индийского происхождения Видиадхар Сураджпрасад Найпол.

Как сообщает Daily Mail, по словам второй жены писателя Надиры Найпол, Видиадхар был гигантом во всех своих достижениях, прожил творческую жизнь и умер в окружении близких.

Найпол родился 17 августа 1932 в городе Чагуанас на островах Тринидад. Мужчина признавал, что ему не нравится место его рождения. В одном из интервью он сказал: «Да, я родился там. Думаю, это было огромной ошибкой».

Он был вторым ребёнком в семье. На будущее Видиадхара сильно повлияло уважительное отношение его отца к писателям. В 16 лет будущий лауреат Нобелевской премии выиграл государственную стипендию на обучение за границей. Найпол выбрал Оксфорд, однако там у Видиадхара не всё было гладко.

Мужчина пробовал писать, но у него не получалось, из-за чего он ощущал подавленность. Через некоторое время Найпол принял импульсивное решение поехать в Испанию, где потратил все свои сбережения.

Перед отъездом Видиадхар познакомился в Оксфорде со своей будущей женой – Патрисией Энн Хейл. Девушка поддерживала его как морально, так и финансово, благодаря чему у мужчины вновь появилось желание писать. В 1953 году они оба выпустились из университета, в том же году умер отец Найпола.

После этого Видиадхар переехал в Лондон, где пережил период нищеты и безработицы, будущий лауреат Нобелевской премии голодал и сильно зависел от Патрисии.

«Эти люди хотят сломать мой дух… Они хотят показать мне моё место», – писал Найпол Патрисии.