«Кожу», которая сама меняет цвет, создали в Южной Корее

Новости Южной Кореи. Ноу-хау от южнокорейских ученых. Специалисты из этой страны создают искусственную «кожу», которая способна менять цвет, как хамелеон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. Ноу-хау от южнокорейских ученых. Специалисты из этой страны создают искусственную «кожу», которая способна менять цвет, как хамелеон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Механический робот передвигается по разным цветным панелям и мгновенно адаптируется под окружающую среду.
Такой результат исследователи получили благодаря специальным чернилам, способным менять цвет в зависимости от температуры.
Еще один интересный факт – толщина изобретения. Она менее 100 микрометров, то есть тоньше человеческого волоса.