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«Кожу», которая сама меняет цвет, создали в Южной Корее

10 сентября 2021 09:47
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Новости Южной Кореи. Ноу-хау от южнокорейских ученых. Специалисты из этой страны создают искусственную «кожу», которая способна менять цвет, как хамелеон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Кожу», которая сама меняет цвет, создали в Южной Корее-1

Механический робот передвигается по разным цветным панелям и мгновенно адаптируется под окружающую среду.

«Кожу», которая сама меняет цвет, создали в Южной Корее-4

Такой результат исследователи получили благодаря специальным чернилам, способным менять цвет в зависимости от температуры.

«Кожу», которая сама меняет цвет, создали в Южной Корее-7

Еще один интересный факт – толщина изобретения. Она менее 100 микрометров, то есть тоньше человеческого волоса.

«Кожу», которая сама меняет цвет, создали в Южной Корее-10

# Необычное # Фотофакт

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