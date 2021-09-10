«Кожу», которая сама меняет цвет, создали в Южной Корее

Новости Южной Кореи. Ноу-хау от южнокорейских ученых. Специалисты из этой страны создают искусственную «кожу», которая способна менять цвет, как хамелеон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механический робот передвигается по разным цветным панелям и мгновенно адаптируется под окружающую среду.

Такой результат исследователи получили благодаря специальным чернилам, способным менять цвет в зависимости от температуры.