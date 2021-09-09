В Испании назвали причину крупнейшего пожара, который уничтожил более 70 тысяч гектаров леса

Новости Испании. Мощный пожар в Испании, который уже уничтожил более 70 тысяч гектаров леса, возник в результате поджога. Об этом официально заявили власти страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там уже несколько дней около сотни пожарных пытаются остановить огонь, который вплотную подобрался к нескольким населенным пунктам. С воздуха спасти дома пытаются 14 вертолетов и 8 самолетов-амфибий.