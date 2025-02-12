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В Латвии создают сеть бомбоубежищ

12 февраля 2025 06:00
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Латвия продолжает героически готовиться к выдуманной войне с Россией, растрачивая деньги налогоплательщиков на защиту. Власти Риги уже который год пытаются создать сеть бомбоубежищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии создают сеть бомбоубежищ-2

Накануне кабинет министров поддержал изменения, подготовленные МВД. Они предусматривают, что в отдельных зданиях, укрытия должны быть в обязательном порядке. Для этих целей ЕС выделит 20 миллионов евро, и в первую очередь, планируется создать убежища для 500 государственных и муниципальных объектов. Общего их количества хватит всего на четверть населения Риги. Да и те расположены неудачно – на востоке города.

# Латвия # Международная политика

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