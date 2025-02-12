В Латвии создают сеть бомбоубежищ

Латвия продолжает героически готовиться к выдуманной войне с Россией, растрачивая деньги налогоплательщиков на защиту. Власти Риги уже который год пытаются создать сеть бомбоубежищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне кабинет министров поддержал изменения, подготовленные МВД. Они предусматривают, что в отдельных зданиях, укрытия должны быть в обязательном порядке. Для этих целей ЕС выделит 20 миллионов евро, и в первую очередь, планируется создать убежища для 500 государственных и муниципальных объектов. Общего их количества хватит всего на четверть населения Риги. Да и те расположены неудачно – на востоке города.