Пожар произошёл в Хабаровском крае в детском лагере. Девять пострадавших и одна погибшая

Новости России. 23 июля в Хабаровском крае около трёх ночи по местному времени произошёл пожар в палаточном лагере. На данный момент известно о девяти пострадавших и одной погибшей.

По сведениям ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, происшествие случилось на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Пожар тушили 8 спасателей, были задействованы 4 единицы техники. К 4:46 пожар был потушен.