Пожар произошёл в Хабаровском крае в детском лагере. Девять пострадавших и одна погибшая
Новости России. 23 июля в Хабаровском крае около трёх ночи по местному времени произошёл пожар в палаточном лагере. На данный момент известно о девяти пострадавших и одной погибшей.
По сведениям ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, происшествие случилось на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Пожар тушили 8 спасателей, были задействованы 4 единицы техники. К 4:46 пожар был потушен.
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
По предварительным данным, сгорели 20 палаток, ещё 6 получили повреждения. В палаточном лагере находились 189 детей, их временно разместили в стационарном двухэтажном деревянном здании на территории базы.
Позже российские спасатели добавили, что по состоянию на 13:30 три ребёнка с ожогами находятся в реанимации, ещё один – в детском отделении в шоковом состоянии. Одна девочка погибла. Пять взрослых получают помощь амбулаторно.
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сейчас большинство детей уехали домой в сопровождении родственников. В основном в лагере отдыхали дети из Комсомольска-на-Амуре и Амурска.
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Как сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю, погибшей на пожаре девочке было 11 лет. По факту причинения смерти по неосторожности и по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Место происшествия осматривается, изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются отдыхавшие дети, работники лагеря и должностные лица контрольно-надзорных органов.
Расследование продолжается.