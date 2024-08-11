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В Курской области в результате атак ВСУ пострадали около 70 человек

11 августа 2024 13:38
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ВСУ продолжают атаки на жителей российских городов. В результате падения украинской ракеты на жилой дом в Курске пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали около 70 человек-1

Власти региона намерены провести полное обследование дома, сразу как это станет возможным. Пока известно, что несущие конструкции здания не повреждены.

Накануне из-за атак ВСУ в трех регионах, граничащих с Украиной, ввели режим контртеррористической операции. Российская армия продолжает отражать удары и провокации с украинской стороны. В Курской области в результате атак ВСУ пострадали около 70 человек, среди них восемь детей. Потерпевшим незамедлительно оказывается медицинская помощь. Также сейчас из-под обстрелов эвакуируют местное население.

По сообщениям МЧС, спасатели вывезли более 76 тысяч человек. Для переселенцев организованы пункты временного пребывания в безопасных регионах, а также места выдачи гуманитарной помощи.

# Теракт

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