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В Курской области Росгвардия уничтожила пять опорных пунктов ВСУ

13 сентября 2024 10:36
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Росгвардия опубликовало видео, на котором видно, как спецназовцы уничтожают 5 пунктов базирования ВСУ в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

В результате проведенной акции было уничтожено 50 военнослужащих и три станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, спецназовцы с помощью средств РЭБ подавили 16 беспилотных летательных аппаратов и сбили из стрелкового оружия девять дронов. Помимо этого, Росгвардейцы применили танки Т-72Б3М, минометы 2Б11 и реактивные противотанковые комплексы «Корнет» для нанесения ударов по позициям ВСУ.

# Армия

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