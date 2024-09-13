В Курской области Росгвардия уничтожила пять опорных пунктов ВСУ

Росгвардия опубликовало видео, на котором видно, как спецназовцы уничтожают 5 пунктов базирования ВСУ в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

В результате проведенной акции было уничтожено 50 военнослужащих и три станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, спецназовцы с помощью средств РЭБ подавили 16 беспилотных летательных аппаратов и сбили из стрелкового оружия девять дронов. Помимо этого, Росгвардейцы применили танки Т-72Б3М, минометы 2Б11 и реактивные противотанковые комплексы «Корнет» для нанесения ударов по позициям ВСУ.