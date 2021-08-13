В Курильском озере обнаружили тело одной из пассажирок упавшего вертолёта

Новости России. Найдено тело одной из пассажирок потерпевшего крушение на Камчатке пассажирского вертолета. Сам Ми-8 обнаружен на глубине 110 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели уже доставили на место падения машины глубоководное оборудование.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 13 пассажиров и три члена экипажа, по неизвестным причинам упал в Курильское озеро и затонул.