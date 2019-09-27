Прямой эфир

В Кубе из-за нехватки топлива жители пересели с автомобилей на лошадей

27 сентября 2019 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кубы. Куба столкнулась с острой нехваткой топлива. Заправки опустошены, а у тех, где еще остался бензин, выстраиваются огромные очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефицит возник в связи с действиями США.

В Кубе из-за нехватки топлива жители пересели с автомобилей на лошадей-1

В апреле власти Соединенных Штатов внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, а также принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках венесуэльской нефти на Кубу.

В результате местные жители были вынуждены отказаться от привычного способа передвижения. Люди бросили автомобили и пересели на лошадей. Конные экипажи сейчас пользуются невероятным спросом.

В Кубе из-за нехватки топлива жители пересели с автомобилей на лошадей-4

# Бензин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил с Днём Независимости Туркменистана президента и народ этой страны
27 сентября 2019 08:51

Александр Лукашенко поздравил с Днём Независимости Туркменистана президента и народ этой страны

Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег
27 сентября 2019 08:46

Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег

В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом
27 сентября 2019 08:17

В салоне было 27 детей: в Канаде столкнулись школьный автобус и автодом