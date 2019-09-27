В Кубе из-за нехватки топлива жители пересели с автомобилей на лошадей

Новости Кубы. Куба столкнулась с острой нехваткой топлива. Заправки опустошены, а у тех, где еще остался бензин, выстраиваются огромные очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефицит возник в связи с действиями США.

В апреле власти Соединенных Штатов внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, а также принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках венесуэльской нефти на Кубу.

В результате местные жители были вынуждены отказаться от привычного способа передвижения. Люди бросили автомобили и пересели на лошадей. Конные экипажи сейчас пользуются невероятным спросом.