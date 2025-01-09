В Кремле заявили, что не слышали заявлений высказавшегося про Алиева члена ОП

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался прокомментировать слова члена Общественной палаты РФ Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив, что внешняя политика страны определяется главой государства. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь заявил, что не понимает, о каких словах идет речь, и что внешнюю политику формулирует и определяет президент России, а реализует ее Министерство иностранных дел.

«Мы, действительно, не знаем, о чем идет речь, мы не видели этих слов, не слышали этих слов», – сказал он.