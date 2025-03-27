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В Красном море затонул туристический батискаф – 6 человек погибли

27 марта 2025 13:50
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Прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 туристов, затонул у берегов Египта, в Хургаде. Погибли шесть человек, четыре из них – россияне. Судьба остальных выясняется, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Красном море затонул туристический батискаф – 6 человек погибли-2

По данным местных СМИ, 29 пассажиров судна удалось спасти. Точные причины произошедшего пока не установлены. По предварительным сведениям, в километре от берега экипаж не справился с управлением и налетел на риф. Туристическая подлодка с символичным названием «Синдбад» перевернулась, произошла разгерметизация салона. Данное судно, позволяющее познакомится с подводным миром Красного моря, использовалось уже несколько лет и могло погружаться на глубину до 22 метров.

# Крушение

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