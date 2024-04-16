В Копенгагене при пожаре разрушилась башня исторического здания фондовой биржи

В столице Дании горит один из старейших объектов в Европе – здание фондовой биржи, передает РИА Новости.

Сообщается, что примерно в 8.40 утра по мск. спецслужбы Копенгагена получили информацию о возникновении пожара в центре города. Прилегающая к зданию территория оцеплена. А спустя буквально 20 минут после прибытия профильных ведомств очевидцы сообщили о полном разрушении башни фондовой биржи.

Сотрудники спецорганов в спешном порядке пытаются эвакуировать из здания различные исторические ценности.

«400 лет культурного наследия Дании в огне», – заявил министр культуры страны в соцсетях.