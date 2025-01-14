В Конгрессе США подготовили законопроект о покупке Гренландии

Пока документ одобрили всего 10 парламентариев. Но если законопроект будет принят, он позволит Трампу начать переговоры с Данией уже 20 января, сразу после вступления в должность. На этом фоне премьер-министр Гренландии активизировал борьбу за независимость острова. Политик неоднократно заявлял, что Гренландия не продается, а местные жители не хотят быть ни датчанами, ни американцами. Однако опросы общественного мнения говорят об обратном. Почти 60 % респондентов поддержали идею присоединения к США.