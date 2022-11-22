В Колумбии самолёт упал на жилой район

Новости Колумбии. Восемь человек погибли после того, как небольшой самолет упал на жилой район второго по величине города Колумбии Медельин. Полностью разрушено семь домов, еще шесть сильно повреждено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Восемь человек погибли после того, как небольшой самолет упал на жилой район второго по величине города Колумбии Медельин. Полностью разрушено семь домов, еще шесть сильно повреждено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По заявлению колумбийской службы гражданской авиации, самолет упал через несколько минут после взлета, скорее всего, у него отказал двигатель. При ударе он развалился на три части, а на земле вспыхнул пожар. Власти начали расследование для установления причин аварии.