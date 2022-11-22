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В Колумбии самолёт упал на жилой район

22 ноября 2022 07:52
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Новости Колумбии. Восемь человек погибли после того, как небольшой самолет упал на жилой район второго по величине города Колумбии Медельин. Полностью разрушено семь домов, еще шесть сильно повреждено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии самолёт упал на жилой район-1

По заявлению колумбийской службы гражданской авиации, самолет упал через несколько минут после взлета, скорее всего, у него отказал двигатель. При ударе он развалился на три части, а на земле вспыхнул пожар. Власти начали расследование для установления причин аварии.

# Самолет # Новости Колумбии # Фотофакт

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