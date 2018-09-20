В Колумбии грузовик въехал в толпу людей, которые собирали на дороге рассыпавшиеся продукты: 8 человек погибли, 10 пострадали

Новости Колумбии. Грузовой автомобиль въехал в толпу людей в колумбийском городе Гуадуас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате 8 человек погибли и 10 получили ранения.

Перед смертельным наездом на этом участке дороге произошло другое ДТП – перевернулись два автомобили, которые перевозили продукты питания. Люди собрались на дороге, чтобы собрать йогурты и мороженое, выпавшие из другого грузовика. Грузовик въехал в толпу людей, когда они собирали на трассе рассыпавшийся товар.