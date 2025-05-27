В КНДР заявили, что Золотой купол США грозит милитаризации космоса

Соединенные Штаты Америки ведут разработку системы противоракетной обороны «Золотой купол», что, по мнению специалистов КНДР, приведет к военизации космоса. Об этом пишет ТАСС.

Исследователи считают, что инициатива угрожает ядерным державам и вносит вклад в гонку вооружений. Вашингтон считает космос полем будущих войн и пытается его контролировать.

В реализацию проекта может быть вложено до 542 миллиардов долларов, что будет самым крупным увеличением объема военных расходов. США также разрабатывают беспилотный космический корабль X-37B и «космический авианосец».