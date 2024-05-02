В Китае возросло число жертв обвала магистрали

В Китае возросло число жертв обвала автомагистрали. В списке погибших уже 48 человек. Личности некоторых до сих пор не установлены. Судьбы 30 пострадавших находятся в руках медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла накануне на юге страны, в провинции Гуандун. Там обрушилось порядка 20 метров скоростной трассы. На месте ЧП продолжается разбор завалов. К этому часу под ними обнаружены 23 машины. К ликвидации последствий привлечены свыше 500 специалистов. Развернута оперативная группа. Она занимается эвакуацией транспортных средств. Движение на трассе перекрыто. Как скоро восстановят поврежденный участок дороги, пока неизвестно.