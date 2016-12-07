Прямой эфир

В Китае водитель перепутал газ с тормозом и запустил автомобиль в реку, сбив по пути мотоциклиста

07 декабря 2016 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Не та педаль. Китайский водитель перепутал газ с тормозом и запустил авто в реку. Мужчина разговаривал с другом, когда увидел, что машина медленно съезжает в сторону воды. Он поспешил за руль и резко нажал на педаль газа при включенной задней передаче. Автомобиль на полном ходу сбил мотоциклиста и упал в воду. Речка, к счастью, оказалось не глубокой, и оба пострадавших отделались легкими ушибами. Полиция отметила, что виновник ДТП был трезв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в Китае

Другие новости рубрики

Все новости
Кадры с места трагедии: в норвежской школе убиты женщина с ребенком
06 декабря 2016 14:53

Кадры с места трагедии: в норвежской школе убиты женщина с ребенком

Бернар Казнев назначен новым премьер-министром Франции
06 декабря 2016 13:25

Бернар Казнев назначен новым премьер-министром Франции

В Лос-Анжелесе из-за информации о возможном взрыве в метро усилены меры безопасности
06 декабря 2016 07:38

В Лос-Анжелесе из-за информации о возможном взрыве в метро усилены меры безопасности