В Китае водитель перепутал газ с тормозом и запустил автомобиль в реку, сбив по пути мотоциклиста

Новости Китая. Не та педаль. Китайский водитель перепутал газ с тормозом и запустил авто в реку. Мужчина разговаривал с другом, когда увидел, что машина медленно съезжает в сторону воды. Он поспешил за руль и резко нажал на педаль газа при включенной задней передаче. Автомобиль на полном ходу сбил мотоциклиста и упал в воду. Речка, к счастью, оказалось не глубокой, и оба пострадавших отделались легкими ушибами. Полиция отметила, что виновник ДТП был трезв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.