В Китае внедорожник на полной скорости въехал в толпу школьников

В Китае внедорожник на полной скорости въехал в толпу детей, которые шли на занятия в школу. По предварительным данным, пострадали более 10 учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителя задержали многочисленные свидетели происшествия и пытались совершить над ним самосуд. Прибывшей на место полиции пришлось буквально отбивать его от разгневанных людей. Мужчина взят под стражу. Следователи выясняют, был ли это несчастный случай или наезд совершен преднамеренно.

Это уже второй случай наезда на людей в Китае. Неделю назад в городе Чжухай на юге страны автомобиль налетел на прохожих возле спортивного комплекса. Тогда погибли 35 человек, более 40 пострадали.