В Китае стюардесса выпала из самолета

Новости Китая. Стюардесса авиакомпании China Eastern упала с высоты трех метров. Местная пресса сообщает, что она выпала в тот момент, когда закрывала дверь самолета.



С многочисленными переломами женщину доставили в больницу. Издание South China Morning Post подчеркивает, что стюардесса нарушила правила безопасности. Она пыталась закрыть дверь с нарушением правил, в соответствии с которыми этот момент должны контролировать два члена экипажа.

Этой же версии придерживаются и представители авиакомпании.

В Сети появились кадры, на которых можно рассмотреть, как спасали стюардессу.