В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра

Новости Китая. Невероятный улов: в китайском городе Фуюань рыбак поймал гигантскую калугу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес пресноводной рыбы перевалил за пол тонны, а длина тела составила свыше трех с половиной метров. Однако это не самые удивительные параметры добычи. Выяснилось, что этой представительнице семейства осетровых около ста лет.