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В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра

21 мая 2018 12:27
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Новости Китая. Невероятный улов: в китайском городе Фуюань рыбак поймал гигантскую калугу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра -1

Вес пресноводной рыбы перевалил за пол тонны, а длина тела составила свыше трех с половиной метров. Однако это не самые удивительные параметры добычи. Выяснилось, что этой представительнице семейства осетровых около ста лет.

В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра -4

Ее уже выкупила компания, занимающаяся искусственным разведением рыб. Водяного гиганта поместили в бассейн. Руководство надеется, что рыба пойдет на поправку и вскоре сможет давать многочисленное потомство.

В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра -7

В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра -9

В Китае рыбак поймал калугу длинной свыше 3,5 метра -11

# Рыбалка # Фотофакт

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