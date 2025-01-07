В Китае проходит 41-й Харбинский фестиваль

В Китае проходит 41-й по счету, но по-прежнему неповторимый Харбинский фестиваль. Он привлекает гостей со всего мира. Ежегодно в это время город переживает туристический бум. Число путешественников бьет новые рекорды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность происходящего – в гигантских ледяных скульптурах. Под открытым небом возвели целый город из снега. Достопримечательности и ландшафты, фигуры животных, храмы, горки – кажется, китайские мастера могут создать изо льда буквально все. Удивительно, что часть этого строительного материала осталось еще с прошлого сезона. Кубы прячут от теплого воздуха и солнечного света и покрывают специальным раствором. А новый лед берут прямо с поверхности реки. Харбин – самый крупный город в холодной северо-восточной провинции Китая, здесь протекает Сунгари, поэтому проблем с ледяными ресурсами уж точно нет. Площадь тематического парка расширена до миллиона квадратных метров, это примерно 140 стандартных футбольных полей.