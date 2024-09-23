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В Китае призвали НАТО прекратить свою деятельность

23 сентября 2024 07:00
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В Китае призвали распустить НАТО. Альянс должен последовать примеру своего уходящего генсека и подать в отставку. Об этом говорится в материале одного из крупнейших изданий КНР Global Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае призвали НАТО прекратить свою деятельность-2

Его эксперты отмечают: за 75 лет существования блок не способствовал созданию более мирного и безопасного порядка, при этом сам стал корнем возникновения проблем безопасности. Генсек НАТО пытался показать Альянс защитником глобального мира, но с его истинными целями это не имеет ничего общего.

# НАТО # Китай

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