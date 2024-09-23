В Китае призвали НАТО прекратить свою деятельность

В Китае призвали распустить НАТО. Альянс должен последовать примеру своего уходящего генсека и подать в отставку. Об этом говорится в материале одного из крупнейших изданий КНР Global Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его эксперты отмечают: за 75 лет существования блок не способствовал созданию более мирного и безопасного порядка, при этом сам стал корнем возникновения проблем безопасности. Генсек НАТО пытался показать Альянс защитником глобального мира, но с его истинными целями это не имеет ничего общего.