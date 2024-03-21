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В Китае не могут справиться с лесными пожарами

21 марта 2024 06:55
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Более 3,5 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Сычуань. Там с прошлой недели не могут справиться с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае не могут справиться с лесными пожарами-1

Из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на несколько горных хребтов. Местные власти ввели режим экстренного реагирования четвертого уровня. На борьбу со стихией направлены почти 1,5 тысячи человек, также задействована авиация.

# Пожар # Новости Китая

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