В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост. Следствие говорит о подготовке теракта

Новости Украины. Неизвестный открыл стрельбу на метромосту и угрожает его взорвать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Неизвестный открыл стрельбу на метромосту и угрожает его взорвать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты пытаются вести переговоры со злоумышленником. Движение по мосту перекрыто. В городе введён специальный оперативный план.
На месте ЧП работает полиция, кинологи, спецназ и взрывотехники.
Следователи рассматривают инцидент как подготовку к теракту. Злоумышленник сбил полицейский дрон, а к месту происшествия направляется военный бронетранспортер.