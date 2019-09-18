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В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост. Следствие говорит о подготовке теракта

18 сентября 2019 16:49
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Новости Украины. Неизвестный открыл стрельбу на метромосту и угрожает его взорвать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост. Следствие говорит о подготовке теракта-1

В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост. Следствие говорит о подготовке теракта-3

Специалисты пытаются вести переговоры со злоумышленником. Движение по мосту перекрыто. В городе введён специальный оперативный план.

В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост. Следствие говорит о подготовке теракта-6

На месте ЧП работает полиция, кинологи, спецназ и взрывотехники.

В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост. Следствие говорит о подготовке теракта-9

Следователи рассматривают инцидент как подготовку к теракту. Злоумышленник сбил полицейский дрон, а к месту происшествия направляется военный бронетранспортер.

# ЧП # Фотофакт

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