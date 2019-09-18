В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост. Следствие говорит о подготовке теракта

Новости Украины. Неизвестный открыл стрельбу на метромосту и угрожает его взорвать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты пытаются вести переговоры со злоумышленником. Движение по мосту перекрыто. В городе введён специальный оперативный план.

На месте ЧП работает полиция, кинологи, спецназ и взрывотехники.