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В Казахстане одобрили законопроект, по которому террористов и сепаратистов будут лишать гражданства

31 мая 2017 16:39
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Новости Казахстана. Казахстан будет лишать гражданства террористов и сепаратистов. Законопроект с подобной инициативой уже одобрил Мажилис – нижняя палата парламента.

Вскоре документ поступит в сенат,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане одобрили законопроект, по которому террористов и сепаратистов будут лишать гражданства-1

Лишение гражданства станет дополнительным видом наказания за террористическую деятельность и другие тяжкие преступления.

Такие как: геноцид, сепаратизм; создание экстремистской группы или участие в ней.

В Казахстане одобрили законопроект, по которому террористов и сепаратистов будут лишать гражданства-4

Таким образом, власть защищает национальные интересы страны и простых граждан, которые могут пострадать от рук террористов.

# Фотофакт # Международная политика

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