В Казахстане одобрили законопроект, по которому террористов и сепаратистов будут лишать гражданства

Новости Казахстана. Казахстан будет лишать гражданства террористов и сепаратистов. Законопроект с подобной инициативой уже одобрил Мажилис – нижняя палата парламента. Вскоре документ поступит в сенат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лишение гражданства станет дополнительным видом наказания за террористическую деятельность и другие тяжкие преступления.

Такие как: геноцид, сепаратизм; создание экстремистской группы или участие в ней.