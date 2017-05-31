В Казахстане одобрили законопроект, по которому террористов и сепаратистов будут лишать гражданства

Новости Казахстана. Казахстан будет лишать гражданства террористов и сепаратистов. Законопроект с подобной инициативой уже одобрил Мажилис – нижняя палата парламента.
Вскоре документ поступит в сенат,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Казахстан будет лишать гражданства террористов и сепаратистов. Законопроект с подобной инициативой уже одобрил Мажилис – нижняя палата парламента.
Вскоре документ поступит в сенат,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лишение гражданства станет дополнительным видом наказания за террористическую деятельность и другие тяжкие преступления.
Такие как: геноцид, сепаратизм; создание экстремистской группы или участие в ней.
Таким образом, власть защищает национальные интересы страны и простых граждан, которые могут пострадать от рук террористов.