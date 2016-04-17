В Катаре страны‑экспортеры нефти планируют стабилизировать цены на чёрное золото

Новости Катара. 17 апреля в Катаре страны‑экспортеры нефти попытаются договориться об ограничении ее добычи. Участники встречи в Дохе планируют стабилизировать цены на чёрное золото, сократив излишки топлива на рынке.

С середины июня 2014 года до конца января нынешнего цены на нефть марки Brent снизились в 4 раза — до 28 долларов за баррель. Среди причин — резкий рост производства сланцевой нефти в США, а также замедление темпов роста в Китае.

Но почти полтора года крупнейшие производители не предпринимали практически никаких шагов, чтобы остановить обвал. И вот сейчас решили, что нужно срочно действовать. Если же соглашение подпишут, то, по мнению экспертов, уже к концу года цена на нефть может вырасти до 50 и даже 60 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.