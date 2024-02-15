В Канзас-Сити в США открыли стрельбу на футбольном матче – пострадали 22 человека, один погиб

При стрельбе в американском Канзас-Сити в штате Миссури пострадали 22 человека, известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происшествие случилось в районе вокзала, где проходил парад в честь победителей «Супербоула» – главного матча чемпионата по американскому футболу. Среди раненых – по меньшей мере восемь детей. После стрельбы правоохранителям удалось задержать троих нападавших.