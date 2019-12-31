В Канаде из-за снегопада отменили около 200 рейсов

Новости Канады. Новогодние планы канадцев под угрозой срыва. На востоке страны из-за снегопада и града отменили около 200 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не принимают самолёты аэропорты Оттавы, Торонто и Монреаля. По прогнозам синоптиков, к вечеру в этой части страны может выпасть до 20 сантиметров снега, – а это почти половина месячной нормы осадков.