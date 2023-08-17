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В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют более 20 тысяч человек

17 августа 2023 10:56
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Новости Канады. Массовая эвакуация из-за лесных пожаров объявлена на северо-западе Канады. Покинуть свои дома вынуждены более 20 тысяч человек. При этом накануне из небольших поселений уже уехали несколько тысяч жителей. Власти закрыли многие автомагистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют более 20 тысяч человек-1

Эвакуирует людей военно-транспортная авиация. Солдаты также задействованы и в тушении огня. Более 200 лесных пожаров уже уничтожили обширную территорию на северо-западе страны. И если в ближайшие дни не будет дождя, то огонь может распространиться еще дальше. На данный момент в Канаде зафиксировано более тысячи действующих очагов возгорания.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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