В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют более 20 тысяч человек

Новости Канады. Массовая эвакуация из-за лесных пожаров объявлена на северо-западе Канады. Покинуть свои дома вынуждены более 20 тысяч человек. При этом накануне из небольших поселений уже уехали несколько тысяч жителей. Власти закрыли многие автомагистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуирует людей военно-транспортная авиация. Солдаты также задействованы и в тушении огня. Более 200 лесных пожаров уже уничтожили обширную территорию на северо-западе страны. И если в ближайшие дни не будет дождя, то огонь может распространиться еще дальше. На данный момент в Канаде зафиксировано более тысячи действующих очагов возгорания.