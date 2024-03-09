В Камбоджа прошло соревнование среди влюблённых пар, где установили мировой рекорд

В Камбоджа установили мировой рекорд. Накануне вечером около 250 влюбленных пар собрались на центральной площади столицы страны, чтобы занять квадрат, отведенный только для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть соревнования заключалась в том, чтобы как можно дольше удержать на руках свою вторую половинку. Некоторые из участников, обессилив, теряли сознание. Самые стойкие, обремененные любимой ношей, смогли встретить рассвет. Как итог, победителем стала пара родом из юго-западной провинции Камбоджи Кампот. Они продержались 8 часов и 20 минут. В награду супруги получили автомобиль и титул мировых рекордсменов в таком нелегком соревновании. Его приурочили к 8 Марта, чтобы подчеркнуть роль женщины в жизни мужчин.