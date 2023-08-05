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В Каире загорелось Министерство религиозных пожертвований – обошлось без пострадавших

05 августа 2023 13:50
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Новости Египта. В Каире горит историческое здание. Огонь вспыхнул в Министерстве религиозных пожертвований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каире загорелось Министерство религиозных пожертвований – обошлось без пострадавших-1

Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Вероятно, возгорание началось на верхнем этаже. Сейчас на месте ЧП работают 12 пожарных бригад. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Министерство было закрыто после переезда сотрудников в новую штаб-квартиру. Властям еще предстоит подсчитать материальный ущерб. Впрочем, главная ценность здания все же историческая.

# Пожар # Новости Египта # Фотофакт

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