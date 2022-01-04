В Израиле в результате крушения военного вертолёта погибли два пилота

Новости Израиля. В Израиле во время тренировочного полета разбился военный вертолет. Погибли два пилота, выжил лишь один из членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина упала в море недалеко от Хайфы поздно ночью, поэтому на ее поиски ушло много времени. Командующий ВВС Израиля приказал прекратить все полеты до выяснения всех обстоятельств ЧП. Предварительно причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность вертолета.