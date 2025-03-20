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В Израиле протестующие требуют остановить новую войну в Газе

20 марта 2025 06:48
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Протестами охвачен и Израиль. Там люди требуют остановить новую войну в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле протестующие требуют остановить новую войну в Газе-2

В Иерусалиме тысячи человек прошли к резиденции премьер-министра, призывая правительство немедленно прекратить удары по Анклаву. Это одна из самых массовых демонстраций за последнее время. К маршу присоединились семьи израильтян, которые остаются в плену ХАМАС. Они критикуют решение властей начать новую военную операцию и опасаются, что теперь заложники будут убиты.

# Международная политика

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