В Израиле протестующие требуют остановить новую войну в Газе

Протестами охвачен и Израиль. Там люди требуют остановить новую войну в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме тысячи человек прошли к резиденции премьер-министра, призывая правительство немедленно прекратить удары по Анклаву. Это одна из самых массовых демонстраций за последнее время. К маршу присоединились семьи израильтян, которые остаются в плену ХАМАС. Они критикуют решение властей начать новую военную операцию и опасаются, что теперь заложники будут убиты.