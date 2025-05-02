В Израиле проходит крупнейший на Ближнем Востоке автопробег к 80-летию Великой Победы

Между тем в преддверии 80-летия Великой Победы в Израиле проходит крупнейший на Ближнем Востоке автопробег, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонна из десятков автомобилей и мотоциклов стартовала рано утром из самого северного израильского города Метула.

К вечеру она должна добраться до самой южной точки Израиля на побережье Красного моря. Во время пробега будут делаться остановки в разных городах страны, где к нему присоединятся новые участники. По словам организаторов, основная цель акции – почтить память победителей и еще раз напомнить о подвиге тех, кто не побоялся расстаться с жизнью, чтобы освободить от фашизма не только свою Родину.